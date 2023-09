Ivete faz surpresa e grava programa em cima do trio

Ivete e Thiaguinho, na gravação do Pipoca da Ivete. Crédito: Heder Nunez/Divulgação

Não adianta: onde tem Ivete, tem muvuca. Mesmo que a Globo tenha tomado precauções para evitar aglomeração e clima de Carnaval, os fãs da cantora deram um jeito de descobrir onde ela estaria e seguiram o trio da Barra até o Rio Vermelho na tarde desta terça-feira (5).



Mas não era um show: era a gravação de Sobe no Trio, quadro que vai integrar a segunda temporada do programa Pipoca da Ivete, que estreia no domingo, 17, após Temperatura Máxima, na Globo/TV Bahia. Nesta parte do programa, a apresentadora vai sempre receber um convidado para bater um papo e, claro, dar uma canja. Nesta terça, o convidado foi Thiaguinho, que revelou sua alegria de ser o primeiro participante.

E não disfarçou a admiração por Ivete: "Você é um evento onde chega, você é um acontecimento. Nós, que somos fãs, sempre queremos mais de você. Para o Brasil, você é um patrimônio nacional. Considero a Ivete a maior artista da história deste país!". Na conversa, ele e a cantora falaram sobre a história do cantor na música e, segundo ele próprio, foi "um papo super gostoso sobre a vida". Ivete disse que ainda fará outras gravações do Sobe no Trio em Salvador e que a ideia é levar a quadro para outras cidades.

Fãs souberam da gravação e seguiram a cantora até o Rio Vermelho. Crédito: Roberto Midlej/CORREIO

Pipoca da Ivete chega à segunda temporada cheio de novidades, provavelmente em razão da audiência decepcionante na temporada de estreia, quando chegou a marcar apenas oito pontos em São Paulo, no dia de pior performance. Dos quadros antigos, só um permanece: Me Chama Que Eu Vou, em que a apresentadora faz uma visita surpresa a um fã e acompanha a rotina dele. "Essas pessoas estão comigo nesses meus 30 anos de carreira, então o programa me presenteou me permitindo ir até meus fãs, para viver com eles o cotidiano deles".

Uma das novidades é Aquela Força, em que Ivete vai em busca de pessoas e histórias inspiradoras para dar uma mãozinha para a realização de um projeto ou sonho especial. Já o TBT da Pipoca vai relembrar histórias inesquecíveis vividas pela apresentadora e seu convidado, e também histórias especiais da vida do convidado contadas por pessoas que fizeram parte destes momentos.

A cantora revela entusiasmo com as novas atrações e dá a entender que está cada vez mais à vontade e descontraída na TV: "Estou me experimentando como apresentadora, adoro me comunicar e o programa tá de um jeito que a gente começa a gravar e não quer parar. A gente recebe um convidado e diz: 'Poxa, se tivesse um churrasquinho aqui, a gente ia até de manhã".

Um dos quadros que mais deve divertir a própria Ivete é o Pipoca do Amor, em que ela vai responder a perguntas do público, sobre assuntos do coração. "Vai ser uma conselheira amorosa?", perguntou Thiaguinho. "Uma conselheira esculhambada. Os convidados participam, a plateia participa... É só loucura, porque quando a gente dá palpite na vida dos outros, que nem a gente mesmo conclui na nossa vida, né?", brincou a apresentadora.

Ivete comentou também sobre um reality que vai fazer parte do Pipoca, o Meu Namorado é Melhor, em que os homens cantam e as namoradas deles apostam naquele que acreditam que se saiu melhor. Mas é a plateia que dá a decisão final.

O problema é que, para ganhar, às vezes a namorada vai ter que votar em alguém que não é seu namorado e daí pode sair uma divertida treta. "Se a namorada apostar no cara que a plateia votou, ela dobra a aposta. Mas o cara que a plateia pode não ser o namorado dela. E aí, o que é mais importante: o amor ou o dinheiro?", pergunta a cantora.