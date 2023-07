Ivete Sangalo mostra casa sobre rodas luxuosa para viagem de férias nos EUA

De férias com a grande família nos Estados Unidos, a cantora Ivete Sangalo, de 51 anos, mostrou nas redes sociais a casa sobre rodas que alugou para curtir os dias de descanso.



Nesta segunda-feira (11), a famosa de Juazeiro compartilhou cada detalhe do motorhome que vai abrigar, segundo Ivete, 51 pessoas durante todos os dias de férias.



"Família pequena vocês sabem como é, né? [risos] Dessa vez a mamãe exagerou. Olha que legal, gente... de férias, com 51 cabeças, a gente tem esse motorhome, vou mostrar dentro para vocês saberem como é", falou Ivete mostrando a cozinha, uma suíte, sala de jantar, até cama de casal.