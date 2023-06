Ivete Sangalo mostra detalhes do closet luxoso e bolsa de R$ 45 mil

Mostrando que está atenta com as trends das redes sociais, a cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, mostrou aos seguidores detalhes do seu closet de luxo ao escolher um look do dia a dia.



Exibindo o local com bom humor, mostrando as centenas de toalhas brancas no closet, a artista também impressionou ao aparecer com uma bolsa de luxo da marca francesa Chanel.



"Bom dia, minha gente. Olha ela aqui blogueirinha para mais um Get Read With Me. Hoje eu vou apostar nesse macacão, adoro esse verde, mais militar, com essa blusa listrada por dentro e essa 'boot' [bota] baixinha (...)", iniciou a baiana de Juazeiro.