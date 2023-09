Ivete Sangalo posta vídeo sobre rivalidade com Anitta

Anitta foi uma das convidadas da estreia da segunda temporada do Pipoca da Ivete deste domingo (17). Após rumores de que as duas não se dariam bem surgirem na internet, Ivete publicou um vídeo em que as duas encenam uma briga e debochou da situação.



"O bicho vai pegar", escreveu a baiana na legenda da 'briga' entre as duas.



Os boatos sobre a relação estremecida de Anitta e Ivete Sangalo surgiram, em 2017, após o lançamento do livro Furacão Anitta, escrito pelo jornalista Léo Dias. No texto, ele afirma que Ivete teria sugerido que Anitta se "humilhasse" em um programa de TV para que fosse convidada para gravação de seu DVD. Logo após o lançamento do livro, um suposto áudio de Anitta confirmando a história também foi vazado.