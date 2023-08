Ivete Sangalo quer Marcelinho em programa da TV Globo: 'Bem provável'

Uma das presenças especiais na próxima temporada de "Pipoca da Ivete" deve ser Marcelo Sangalo. Veveta disse que a presença do filho é quase certa na atração que estreia no dia 17.



"É bem provável que Marcelo venha. Eu sempre o deixo à vontade para dizer ‘eu quero ir’. Essa sempre foi a minha premissa e a do pai", disse ela.



"A gente sempre teve esse comportamento com ele, para que venha quando quiser. Ele é convidado o tempo todo. A minha vida é um convite a ele. A direção, a produção, todos estão com a expectativa dele participar. Mas essa será uma decisão do Marcelo e sempre respeitei suas escolhas", completou ela.