COMIDA

Jabu comemora aniversário celebrando a França com Bahia e o prazer de comer sem cerimônia

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE

Ronaldo Jacobina

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Menu de aniversário Crédito: Fotos Gabriel Brawne/ Divulgação

Sete anos podem não parecer tanto tempo quando se olha apenas o calendário. Na restauração, porém, atravessar esse período mantendo identidade, público e capacidade de se renovar diz bastante sobre um restaurante. É esse marco que o Jabu Restô & Bar, no Rio Vermelho, alcança em setembro, celebrando o aniversário com um menu especial que, de alguma maneira, revisita a história construída pelos franceses Aurélien Roche e Thomas Duprat em Salvador.

Chips de Pastel com Parmesão

Desde que abriu as portas, em 2019, o Jabu procurou escapar de algumas convenções. A cozinha de Aurélien tem técnica e referências francesas evidentes, mas nunca pretendeu reproduzir em Salvador um restaurante francês clássico. Da mesma forma, o salão e o bar comandados por Thomas ajudaram a construir uma casa informal, onde vinho, coquetelaria e comida convivem sem aquela liturgia que durante muito tempo esteve associada à gastronomia mais elaborada.

Carpaccio de Filé Mignon

Talvez esteja aí uma das razões para o sucesso da casa. O chef explica que o Jabu nasceu com a proposta de aproximar a boa cozinha do cotidiano, sem transformar a experiência gastronômica em algo solene ou inacessível.“Queríamos criar um lugar onde as pessoas pudessem ter uma experiência gastronômica especial sem que isso precisasse ser algo distante ou excessivamente formal. Continuamos acreditando nessa ideia de uma cozinha com personalidade, bons produtos e liberdade para surpreender, mas sempre com uma atmosfera leve e convidativa”, diz Aurélien.

Iscas de Filé Mignon ao Molho Bordelaise

Para comemorar, o chef criou um menu de três etapas — entrada, principal e sobremesa — por R$ 94,90, que ficará disponível durante todo o mês de setembro. Será servido de terça a sexta-feira, no jantar, e aos sábados, no almoço. Mais do que reunir pratos comemorativos, o cardápio funciona como uma pequena síntese do repertório que a casa desenvolveu ao longo desses anos. Há França, naturalmente, mas também Bahia, produtos brasileiros e combinações que revelam a liberdade com que Aurélien costuma transitar entre referências.

Camarão e Mini Lula Grelhados

Nas entradas, o carpaccio de filé mignon tem parmesão, azeite trufado e picles de melancia. Outra opção são os chips de pastel com parmesão, mini ratatouille, creme de gorgonzola e jabuticaba — combinação que, só pela descrição, já diz bastante sobre essa cozinha que não vê problema algum em colocar lado a lado referências aparentemente distantes. A terceira escolha é vegana: ceviche de brócolis à moda Jabu, acompanhado de milho crocante e chips de raízes. A presença de opções sem ingredientes de origem animal tanto na entrada quanto na sobremesa também acompanha uma mudança do próprio público e da maneira como os restaurantes passaram a pensar seus cardápios nos últimos anos.

Entradas do menu de aniversário

A terceira escolha é vegana: ceviche de brócolis à moda Jabu, acompanhado de milho crocante e chips de raízes. A presença de opções sem ingredientes de origem animal tanto na entrada quanto na sobremesa também acompanha uma mudança do próprio público e da maneira como os restaurantes passaram a pensar seus cardápios nos últimos anos. Nos principais, a cozinha aumenta o tom. O risoto de salmão reúne gorgonzola, queijo Canastra, parmesão e brócolis, finalizados com xerém de castanhas. Há ainda camarão e mini lula grelhados com ravioli de queijo, limão-siciliano e molho Alfredo de manjericão.

Nos principais, a cozinha aumenta o tom. O risoto de salmão reúne gorgonzola, queijo Canastra, parmesão e brócolis, finalizados com xerém de castanhas. Há ainda camarão e mini lula grelhados com ravioli de queijo, limão-siciliano e molho Alfredo de manjericão. Para quem prefere carne, entram em cena as iscas de filé mignon ao molho bordelaise, acompanhadas de risoto de queijos trufado. O clássico molho francês encontra aqui uma preparação de espírito bem mais contemporâneo e descomplicado.

Drinques autorais estão na carta

Completa a seleção o nhoque recheado de muçarela e gratinado, servido com um dueto de molhos: de um lado, Canastra, gorgonzola e parmesão; do outro, tomate e manjericão. Brócolis grelhado e mais parmesão completam o prato. Completa a seleção o nhoque recheado de muçarela e gratinado, servido com um dueto de molhos: de um lado, Canastra, gorgonzola e parmesão; do outro, tomate e manjericão. Brócolis grelhado e mais parmesão completam o prato.

As sobremesas seguem a mesma liberdade. Uma delas recupera uma tradição francesa de nome curioso, o trou normand. Originalmente, trata-se da pequena pausa feita durante uma refeição longa com uma dose de destilado, muitas vezes acompanhada de sorbet, antes que o comensal prossiga para os pratos seguintes. Na interpretação do Jabu, a Normandia encontra a Bahia: sorvete de manga acompanhado por uma dose da cachaça de jabuticaba da casa. É também uma das opções veganas do menu.

Thomas e Aurélien

O profiterole aparece recheado com gelato de caramelo salgado e coberto com ganache de chocolate. Para completar, há sorvete de capim-santo com calda de jabuticaba e maçã caramelizada, também nessa pegada vegana. A jabuticaba, aliás, aparece em diferentes momentos do menu e não por acaso. Além da evidente proximidade sonora com o nome do restaurante, tornou-se um ingrediente recorrente na identidade da casa e chega ao aniversário em diferentes registros. Do picles à calda e à cachaça.

Existe ainda uma curiosidade na história do Jabu que ajuda a explicar a maneira como seus donos enxergam o restaurante. Desde a inauguração, a casa costuma fechar as portas pouco antes de cada aniversário. Não é férias. É quase um ritual. O intervalo serve para mexer no próprio restaurante. Ao longo desses sete anos, fachada, mobiliário e decoração já passaram por diferentes transformações. Em vez de esperar que o espaço envelheça para promover uma grande reforma, Aurélien e Thomas incorporaram pequenas reinvenções à rotina da casa.

“Chegar aos sete anos é uma alegria enorme e uma oportunidade de olhar para tudo o que construímos até aqui. O Jabu sempre foi um restaurante em movimento, que gosta de se renovar sem perder sua essência”, conta Aurélien. “Essa tradição de fazer mudanças antes do aniversário representa exatamente isso. A gente para, observa, transforma e volta ainda mais preparado para receber as pessoas". Há algo de simbólico nessa decisão. Restaurantes são organismos que envelhecem rapidamente quando deixam de observar o que acontece ao redor. Mudam os hábitos, o público, a cidade, os ingredientes desejados e até a maneira como queremos ocupar uma mesa.

O Rio Vermelho também não é o mesmo de sete anos atrás. O bairro continua sendo um dos principais territórios gastronômicos de Salvador, mas viu surgir novos restaurantes, bares, cozinhas autorais e diferentes modelos de negócio. Permanecer nesse cenário exige mais do que simplesmente repetir uma fórmula que funcionou no passado.

É justamente por isso que o aniversário do Jabu parece menos uma celebração nostálgica e mais uma reafirmação de princípios. A técnica francesa continua ali, assim como a atenção aos produtos, aos vinhos e à coquetelaria. Mas permanecem também a informalidade e a disposição para misturar repertórios.

Serviço:

Jabu Restô & Bar - @jabu_salvador

Menu de aniversário durante todo o mês de setembro, com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 94,90.

De terça a sexta-feira, no jantar, e aos sábados, no almoço.