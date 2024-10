CINEMA

James Dean ganhará cinebiografia baseada em livro de memórias sobre seu romance gay

Comandada por Guy Guido (Madonna + The Breakfast Club) a cinebiografia pretende passar pelos cinco anos antes da morte de Dean em um acidente de carro. De acordo com Bast, os dois se conheceram no programa de teatro da Universidade da Califórnia (UCLA) e se tornaram companheiros de quarto, amigos e, eventualmente, amantes. O escritor também descreve a manutenção do romance em segredo, para não prejudicar os anos de estrelato de Dean em Hollywood.