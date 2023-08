Jão anuncia show na Arena Fonte Nova, em Salvador, com 'Superturnê'

A 'Superturnê' do cantor Jão só vai acontecer no dia 6 de abril de 2024, na Arena Fonte Nova, em Salvador, mas os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (17), pelo site.



O artista anunciou o evento, que vai circular pelo Brasil todo. Para quem quiser ver o cantor de perto, além de curtir músicas dos álbuns "Lobos" (terra), "Anti-Herói" (ar), "Pirata" (água) e "SUPER" (fogo), terá de desembolsar entre R$ 90 e R$ 900.



O álbum "Super", com 14 músicas, já está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais desde o lançamento.