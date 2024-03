ENTRETENIMENTO

Jessie J volta a se apresentar no Brasil em 2024; confira datas e locais

A cantora Jessie J já tem data para voltar a se apresentar no Brasil. A artista britânica tem shows marcados nos dias 30 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo, com show de abertura da cantora Lauren Jauregui; e 2 de maio, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro.

JESSIE J NO BRASIL! ? A cantora britânica retorna ao Brasil para duas apresentações, no dia 30/04, véspera de feriado, no Espaço Unimed, em SP, e no dia 02/05 no Vivo Rio, no RJ. Em SP, contaremos com @LaurenJauregui como convidada especial fazendo o show de abertura da noite! pic.twitter.com/H3GfpaOpZo

Os ingressos para o show na capital paulista podem ser adquiridos através do site da Tickets For Fun e na bilheteria do Teatro Renault. Já para a apresentação do Rio de Janeiro, a venda para o público geral começa no próximo dia 4 de março, a partir das 10h, no site da Tickets For Fun e na bilheteria do Vivo Rio.