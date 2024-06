Jim Carrey reduz preço de mansão que tenta vender há mais de um ano

O ator Jim Carrey tenta vender uma propriedade em Los Angeles, na Califórnia (EUA), há mais de um ano. A mansão, localizada no bairro de Brentwood, porém, sofreu uma redução drástica de valor. Anunciado por US$ 28,9 milhões (cerca de R$ 153,8 milhões, conforme a cotação atual) em fevereiro do ano passado, agora o imóvel chegou a US$ 21,9 milhões (cerca de R$ 116,9 milhões).