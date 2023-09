Joe Jonas e Sophie Turner estão se divorciando, diz site

O cantor Joe Jonas e a atriz Sophie Turner estão se divorciando. De acordo com o TMZ, neste domingo (3), fontes próximas ao casal teriam revelado que a decisão partiu do próprio Jonas, e que ele teria contratado pelo menos dois advogados especializados em divórcio em Los Angeles.



Conforme a publicação, o irmão do meio dos Jonas estaria prestes a apresentar os documentos necessários para oficializar o fim da união. Uma fonte próxima ao casal afirmou que os problemas no relacionamento já perduram por, pelo menos, seis meses.