Johnny Depp foi encontrado desacordado em quarto de hotel, diz jornal da Hungria

Foi revelado o motivo de a banda de Johnny Depp, Hollywood Vampires, cancelar o show que faria em Budapeste, na Hungria, na última terça-feira, 18. Segundo o site The Daily News Hungary, o ator foi encontrado inconsciente no quarto de hotel em que estava. Ele é guitarrista do grupo.



De acordo com o portal, os médicos foram chamados até o local para examinar o artista. O astro foi visto bebendo horas antes do incidente. A causa do mal-estar não foi divulgada. "Aqui está Johnny Depp bebendo uma hora antes de cancelar seu show devido a ‘circunstâncias imprevistas’. Ele provavelmente desmaiou novamente", escreveu uma internauta no Twitter.