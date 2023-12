Jojo Todynho diz que brigou em feira de Fortaleza após ser chamada de 'preta arrogante'

A influenciadora Jojo Todynho disse que foi vítima de racismo em uma feira de Fortaleza, no Ceará. Depois que vídeos dela discutindo com uma mulher circularam nas redes sociais, Jojo falou do assunto nesse domingo (17).



Ela contou que foi até o local comprar uma mala para guardar presentes que recebeu da cantora Simone Mendes, que gravou um DVD em Fortaleza esse final de semana - Jojo foi uma das famosas a comparecer. "Sentei aqui para comprar uma mala que ganhei um monte de presentes da Simone. Veio uma senhora e falou assim para mim: ‘Você pode ir na minha loja que eu vou te dar um presente e você me marca na no Instagram?", iniciou.