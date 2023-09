Jojo Todynho pede desculpas à ex do atual namorado: 'Tenho que ser justa'

Jojo Todynho pediu desculpas a Káila Oliveira, ex do seu atual namorado, em um vídeo compartilhado nesta quarta-feira, 6, no seu perfil do Instagram.



"Eu não deveria ter me metido. Por mais que doa na gente e que as coisas não estejam sendo feitas da forma que acreditamos ser corretas, o problema é dela", disse. "Fui mencionada e exposta. Então eu me senti indignada e achei que deveria me posicionar. Me posicionei de uma forma errada, que era atacando."