Jorge Kajuru briga com equipe após falha e áudio vaza em programa ao vivo

O apresentador Jorge Kajuru se revoltou ao vivo com a equipe do programa Jogo Duro, da TV Goiânia, e sua discussão acabou vazando na transmissão nesta sexta-feira, 24. A atração estreou na afiliada da Band em Goiás nesta segunda-feira, 20.



Jorge estava em Brasília e precisou participar do programa via chamada de vídeo. Porém, o celular que filmava caiu algumas vezes enquanto ele analisava a partida entre Atlético-GO e Vila Nova.



A transmissão do vídeo foi interrompida, porém o áudio continuou sendo transmitido no programa e foi possível ouvir o apresentador reclamando: "Vou te dar um esporro, aí é brincadeira. Programa ao vivo, telefone cai. Hoje eu estou assim".