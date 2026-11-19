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Jornada de Dança da Bahia oferece programação para crianças e adultos neste feriadão

Evento acontece de quinta (19) a domingo (22) em vários locais da cidade

Doris Miranda

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06:00

Espetáculo Cavalas integra programação Crédito: Abajur Solucoes

Há muito tempo, uma pedra vinda do espaço sideral caiu no sertão da Bahia. Diferente de todas as outras, ela despertou a curiosidade de um menino e deu início a uma aventura épica que atravessou o tempo e o país. É a partir dessa narrativa que nasce Bendegó, espetáculo de dança para o público infantil que recria a história do famoso meteorito baiano e integra a programação da 16ª Jornada de Dança da Bahia neste fim de semana

Realizado pelo Nii/Colaboratório, o projeto faz parte da 1ª Residência Artística em Dança da Casa Rosa, no Rio Vermelho, promovida em parceria com o evento. As sessões acontecem no teatro da Casa Rosa no sábado (21), às 17h, e no domingo (22) às 16h, com ingressos gratuitos disponíveis pela plataforma Sympla, sujeitos à lotação do espaço.

Ampliando as opções para o público infantojuvenil, também no sábado (21), às 16h, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) ocupa o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, com uma apresentação gratuita e ao ar livre de Você Sabia?. Com coreografia da mineira Dudude, idealização de Wanderley Meira e direção artística de Daniela Guimarães, a montagem celebra o imaginário inventivo da infância por meio das brincadeiras de rua, do quintal, dos espaços de convívio e da contação de histórias.

Para garantir uma experiência verdadeiramente inclusiva, toda a programação da 16ª Jornada de Dança da Bahia conta com intérprete de Libras, audiodescrição e acessibilidade arquitetônica.

Espetáculo Você Sabia? Crédito: Aweri Fotografia

Mostra noturna

Além das atrações voltadas às crianças, a Mostra Artística da 16ª Jornada de Dança da Bahia apresenta espetáculos para o público adulto na sala principal do Espaço Xisto Bahia, reunindo artistas e companhias nacionais e internacionais numa programação noturna.

Começando na quinta-feira (19), às 20h, o artista residente em Florianópolis Vitor Hamamoto apresenta o solo Missing Names. Na obra, a dança contemporânea percorre estados de vazio, memória e transformação, transformando o movimento em espaço de escuta para forças invisíveis como a gravidade, o tempo, as lembranças e a vulnerabilidade.

Na mesma noite, também às 20h, as bailarinas baianas Alana Falcão e Ana Brandão alternam entre as figuras de humano e cavala no espetáculo Cavalas, uma performance que transita entre o mítico, o simbólico e o físico. Por meio da improvisação e da autoficção, a dupla investiga a fronteira entre semelhança e diferença, construindo narrativas feministas que flertam com o gênero do terror em encontros simultaneamente macabros e encantadores.

Já no sábado (21), a partir das 20h, a programação recebe o solo Her Kind, criado pela professora e coreógrafa norte-americana Maxine Steinman. Inspirado nos julgamentos das bruxas de Salém, o trabalho investiga a psique feminina e a forma como mulheres foram historicamente percebidas como figuras poderosas e ameaçadoras.

Encerrando as sessões das 20h no foyer do Xisto Bahia, no sábado, o espetáculo Summertime traz a assinatura de Marcelo Moacyr, professor do Departamento de Dança da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Embalada pelas músicas de Janis Joplin, a montagem retrata com leveza e humor o cotidiano descontraído e imprevisível das praias, transformando situações comuns à beira-mar em cenas de imediata identificação com a plateia.

No domingo (22), às 18h, o Bloco da Jornada encerra a 16ª Jornada de Dança da Bahia com Malê Debalê, Filhxs de Duncan e Contemporânea Ensemble. Também gratuito, o cortejo sai da Casa Rosa, no Rio Vermelho, logo após o fim do espetáculo Bendegó.