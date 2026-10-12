LIVRO

Jornalista baiano cria aventura infantojuvenil para conscientizar sobre meio ambiente

Na história de No Meio do Oceno, uma família numerosa vive sobre um grande monte de lixo que boia no mar

Doris Miranda

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 05:00

O jornalista Guilherme Reis Crédito: divulgação

O jornalista e escritor baiano Guilherme Reis lança No Meio do Oceano (R$ 40, em média), seu primeiro livro infantil, publicado pela Saberes e Letras, selo da editora Paulinas. A obra transforma em uma aventura para o público infantojuvenil um problema ambiental que tem chamado a atenção de pesquisadores: a formação de comunidades de pequenos animais em áreas de acúmulo de resíduos no Oceano Pacífico.

Na história, Pincho vive com sua numerosa família sobre um grande monte de lixo que boia no oceano. Entre o roubo de comida pelas gaivotas, o desaparecimento de familiares e os perigos provocados pelo Sol e pelas águas, o pequeno personagem cresce ouvindo da avó histórias sobre a Ilha dos Corais, um lugar onde seria possível viver sem medo.

O ponto de partida da obra é uma notícia real: resíduos plásticos que se acumulam em determinadas regiões do oceano passaram a servir de suporte para espécies costeiras que, em condições naturais, não viveriam em mar aberto. O livro apresenta a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico como um enorme aglomerado de resíduos, com mais de 1 milhão de km², cuja concentração é provocada pelas correntes oceânicas.

A partir dessa realidade, No Meio do Oceano fala sobre temas como poluição dos mares, consumo excessivo, descarte de resíduos e preservação ambiental, mas também permite uma leitura sobre perda, migração e busca por um lugar seguro. É uma história que, embora direcionada às crianças, pode ser lida e apreciada por leitores de todas as idades.

“Quis escrever uma história que, ao mesmo tempo que envolve o leitor infantojuvenil numa aventura, desperte a curiosidade para um problema que o planeta enfrenta. E mostrar que, mesmo em condições adversas, a busca por um lugar seguro e por dias melhores continua a mover o ser humano”, diz o autor.

Com 40 páginas e ilustrações do premiado escritor e ilustrador Fernando Pires, o livro integra a série #Veromundo, da Saberes e Letras. A obra também traz, ao final, informações sobre a Grande Mancha de Lixo do Pacífico e orientações sobre redução do consumo de plástico, descarte correto de resíduos e conscientização ambiental.

Autores

Natural do interior da Bahia, Guilherme Reis conta que decidiu ainda criança que seria jornalista e escritor. Formado em Comunicação Social pela Ufba, onde também fez mestrado, atualmente escreve para jornais e sites de notícias e participa de programas de rádio. A experiência com jornalismo o ajudou transformar um fenômeno contemporâneo em narrativa literária para jovens leitores.