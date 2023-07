Jornalista Marcos Uzel reúne 80 críticas de teatro em livro

Marcos Uzel e o livro Teatro na Bahia: 80 Críticas. Crédito: divulgação

O jornalista e professor universitário Marcos Uzel, 55 anos, costuma dizer que é da “geração Bofetada”. Nascido em 1968, ele tinha entre 19 e 20 anos quando a comédia que revolucionou o teatro baiano, da Companhia Baiana de Patifaria, estreou em Salvador. Foi nessa época, a segunda metade dos anos 1980, que Marcos começou a ir ao teatro com mais frequência e se interessar por aquela arte.



Já decidido a voltar-se profissionalmente para o jornalismo cultural, ele resolveu aliar o interesse pessoal no teatro a uma oportunidade: “Eu fiz a faculdade de jornalismo para ser repórter de cultura. E percebi que havia um vácuo no campo do teatro na época que comecei e foi aí que passei a me especializar”, lembra-se o jornalista. Dedicou-se tanto que escreveu críticas de teatro em jornais da cidade por quase duas décadas, sendo a maior parte publicada no CORREIO, quando ainda se chamava Correio da Bahia.

Agora, o resultado daquela dedicação está registrado no livro Teatro na Bahia: 80 Críticas, que será lançado hoje, às 19h, no Teatro Moliére, na Aliança Francesa da Ladeira da Barra. A publicação reúne textos sobre montagens que se tornaram clássicas, como a já citada A Bofetada, além de Ó Paí, Ó!, Oficina Condensada, Os Cafajestes, Noviças Rebeldes e O Sapato do Meu Tio, entre muitas outras.

Os textos do livro são referentes a peças que estrearam nos anos 1990 e os primeiros anos deste século. Para dar uma ideia da potência do teatro baiano na época, Marcos destaca o ano de 1997, quando estavam em cartaz montagens como Cabaré da Rrrrraça, Medeia, Divinas Palavras a Abismo de Rosas, todas com críticas no livro. “A imprensa de cultura sabia que era um momento rico. Fazíamos retrospectivas de fim de ano e percebíamos isso. Muita coisa acontecia na época e perdurou. Foi uma época de ouro”, assegura Marcos.

Ó Paí Ó é a primeira crítica do livro. Crédito: divulgação

Fase de ouro

A produção local era tão intensa e qualificada que Marcos mantinha no Correio da Bahia uma coluna semanal de página inteira dedicada ao teatro, chamada Plateia. “Havia uma pluralidade e um farto espaço dedicado ao teatro, na coluna que criei com os jornalistas Edson Rodrigues e Claudia Pedreira. E Isabela Larangeira, editora na época, era a força motriz daquilo”, diz, referindo-se à equipe do caderno de cultura Folha da Bahia.

Na época, Marcos se aproximou tanto do teatro que foi chamado pelo Bando de Teatro Olodum para escrever o livro O Teatro do Bando, sobre a história do grupo, publicado em 2003. Daí em diante, foram mais quatro livros sobre teatro: Nilda - A Dama e o Tempo (biografia da atriz Nilda Spencer, lançada em 2021), Poéticas de Marcio Meirelles (2020), Guerreiras do Cabaré (2012) e A Noite do Teatro Baiano (2010).

O jornalista também acabou realizando na Ufba mestrado e doutorado voltados para o teatro, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos - IHAC. Também fez pós-doutorado na Escola de Teatro e agora faz um novo doutorado na mesma escola. O tema do estudo atual é o espetáculo A Última Sessão de Teatro, que foi estrelado pelo ator Harildo Deda na primeira década deste século.

Para escrever o prefácio, o autor convidou o ator João Miguel, que despontou após apresentar o espetáculo Bispo, em 2001. .

por Marcos Uzel "“No texto, João faz uma síntese e se coloca como um artista que viveu de teatro naquele momento. Ele representa muito uma geração que estava chegando na época. Havia uma geração se despedindo, representada por Mário Gusmão, e outra que estava chegando. Além disso, João se arriscou no monólogo, que também teve muito destaque na cena, com montagens como Oficina Condensada, Quem Matou Maria Helena e 1,99”"

Cena de A Bofetada, clássico baiano que marcou a geração de Marcos Uzel. Crédito: divulgação

Serviço

Lançamento do livro "Teatro na Bahia: 80 Críticas"

Autor: Marcos Uzel

Quando: 5 de julho, 19h

Local: Teatro Moliére, Aliança Francesa (Ladeira da Barra)

Editora: Edufba

Preço: R$ 38