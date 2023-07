Jornalista Marlúccia Araújo lança livro 'A Violinista' na Fligê

O livro 'A Violinista', da jornalista Marlúccia Araújo, será lançado na Feira Literária de Mucugê (Fligê). O evento acontece no dia 18 de agosto, às 14h, no espaço Casa das Editoras.



Com uma narrativa envolvente e dinâmica, o leitor é convocado a mergulhar no universo da violinista Sarah e, junto à personagem, irá sentir suas dores e experimentar suas delícias, assim que encontra seu verdadeiro amor, Raphael), depois de ter atravessado por pungentes desertos sentimentais.