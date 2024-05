Jovem é preso por assalto ao cantor Péricles na Grande São Paulo

Um dos assaltantes que roubaram o cantor Péricles no ano passado foi preso na noite desta quinta-feira, 30, em Mauá, na Grande São Paulo. O homem de 25 anos estava foragido da Justiça e foi localizado por guardas municipais em patrulhamento na Avenida Portugal.

Inicialmente, o jovem tentou esconder a identidade e apresentou dados falsos à equipe. Ele acabou conduzido à delegacia, onde a polícia constatou que havia em aberto dois mandados de prisão em seu nome, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.

O crime aconteceu em fevereiro de 2023, em Santo André. O cantor foi abordado por um ladrão armado quando entrava com a família em seu carro. Avaliado em R$ 300 mil, o veículo da marca Land Rover foi levado pelo assaltante.

No dia seguinte, a polícia encontrou a carcaça do carro em um desmanche na zona leste da capital. A investigação apontou que ele foi vendido por R$ 12 mil, valor que teria sido dividido entre a dupla que cometeu o crime - o outro envolvido foi preso no ano passado.