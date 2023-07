Jovem influencer baiano, Adriel Bispo lança seu primeiro livro

O influencer literário Adriel Bispo, 15 anos, lança seu primeiro livro. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

Por algum tempo, o adolescente Adriel Bispo, 15 anos, refutou qualquer ideia de escrever um livro. Desde que viralizou na internet por falar de suas leituras, essa era uma pergunta que pairava. Com quase 450 mil seguidores no perfil @livrosdodrii no Instagram, vez ou outra tinha que lidar com esse questionamento.



Uma das pessoas que dizia que queria ler um livro escrito por ele era sua avó paterna, dona Ednéia. As respostas ao pedido eram sempre parecidas: Adriel dizia que não queria ser escritor por enquanto ou que achava que aquele caminho não era para ele. “Mas ela veio a falecer e pensei que queria escrever algo em memória dela e que me lembrasse dela. Pensei que as memórias com ela não bastavam”, explica.

Ao mesmo tempo, a história do menino Ruan parecia lhe bater à porta. Foi assim que Adriel se viu escrevendo Voando Entre Sonhos, sua obra de estreia, que será lançada pela Galera Record oficialmente no dia 7 de agosto e já pode ser adquirida em pré-venda.

A trajetória do protagonista Ruan, por sua vez, foi inspirada no próprio Adriel. No livro, há três personagens: além do garoto, aparecem a mãe dele e o fantasma Saul. Esse último é inspirado em sua avó. Adriel optou por escrevê-lo no gênero masculino como uma forma de lembrar seu outro avô - dessa vez, o materno, que nunca chegou a conhecer.

Ruan é movido por sua criatividade. É uma criança sonhadora e que tem vontade de viajar pelo mundo, até que recebe um convite que lhe parece irrecusável. “Foi o livro que eu quis fazer para poder fugir da realidade e fazer com que outras pessoas também fujam, mas de uma forma bem fantasiosa”, explica Adriel.

Voando Entre Sonhos será lançado no dia 7 de agosto e está em pré-venda. Crédito: Galera Record/Reprodução

por Adriel Bispo, autor de Voando Entre Sonhos "Foi o livro que eu quis fazer para poder fugir da realidade e fazer com que outras pessoas também fujam, mas de uma forma bem fantasiosa"

No início, não era uma história para crianças. Isso porque a relação de Adriel com a leitura passa por um começo com livros que não necessariamente eram indicados para a idade que tinha na época. Ainda muito novo, acabou lendo livros mais avançados. “Eram os livros que estavam acessíveis para mim. Eu não podia escolher muito, porque eu não tinha dinheiro. Não podia simplesmente pedir para minha mãe porque a gente não tinha dinheiro para isso. Eu pensava: ‘ou lia o que tinha ou não lia nada”, lembra.

Hoje, Adriel tem um acervo de mais de três mil livros - muitos foram presentes ou doações desde que seu perfil viralizou nas redes sociais. A partir daí, a decisão de escrever para crianças veio de forma natural, especialmente quando se deu conta que as pessoas teriam uma conexão maior com a história criada por ele se houvesse ilustrações.

No fundo, ele queria que as crianças também se vissem como Ruan. “As crianças olham para a TV e para alguns desenhos, mas não existem muitas crianças pretas apenas vivendo. Até tem muitas crianças falando sobre racismo, mas é aquela inclusão para podermos falar sobre um assunto que não cabe a nós enquanto crianças. Quando crescermos, a gente pode até falar sobre. Mas enquanto formos crianças, queremos apenas viver e ver coisas incríveis”, enfatiza.

Foi a primeira vez que ele escreveu algo profissionalmente. O processo, segundo o jovem, envolveu tanto a saudade quanto a nostalgia de seus tempos de criança. Depois da experiência com o livro, que foi escrito entre o final do ano passado e o começo deste ano, ele se aventurou na escrita dos contos.

Magia

No meio do processo, seus caminhos se cruzaram com os da ilustradora baiana Lila Cruz, 37. Também natural de Salvador, Lila mora em São Paulo desde 2017. Formada em jornalismo, tinha trabalhado na área e fazia quadrinhos por diversão.

Aos poucos, as ilustrações começaram a entrar em seu caminho. Os livros infantis vieram quando ela percebeu que gostava de desenhar tanto para crianças quanto sobre crianças. "Quanto menos literal e óbvio, melhor".

Ela acompanhava Adriel pelas redes sociais quando foi convidada a participar do projeto como ilustradora. Depois de conversar com o autor, veio a ideia da estética de fim de tarde. “Ele me falou que queria uma coisa com por do sol e me inspirei nisso, em magia e pôr do sol. Sempre trabalhei com coisas meio mágicas, então a árvore não é tão verde, o céu é meio roxo”, descreve.

As ilustrações do livro são assinadas pela artista baiana Lila Cruz. Crédito: Lila Cruz/Galera Record

por Lila Cruz, ilustradora "Ele me falou que queria uma coisa com pôr do sol e me inspirei nisso, em magia e pôr do sol. Sempre trabalhei com coisas meio mágicas, então a árvore não é tão verde, o céu é meio roxo"

Para chegar a esses resultados, Lila diz que tenta pensar com a cabeça de uma criança, porque acredita que os pequenos percebem coisas que nem sempre os adultos observam. “Trabalho para crianças, para servi-las. Para esse livro, espero que elas se interessem por cada página. Espero que inventem suas próprias histórias e também vivam suas viagens também. Espero que provoque nelas a ideia de estar em um ambiente mágico”, reforça.

Futuro

Enquanto isso, Adriel segue como um adolescente de 15 anos. Estudante do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Brigadeiro Eduardo Gomes que fica no seu bairro, em Brotas, ele diz não se considerar um aluno exemplar - mesmo que tenha até deixado os livros como lazer temporariamente de lado para focar nos livros didáticos.

“Eu só tenho 15 anos e não vou ser a pessoa mais perfeita, ser o melhor sempre”, explica. Ainda assim, sua rotina de leitura muda de tempos em tempos. Recentemente, finalizou os dois primeiros livros da saga Jogos Vorazes, da americana Suzanne Collins.