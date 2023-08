Jovem revela traição de namorado em vídeo reunido com família completa

Internet virou uma terra de exposição, principalmente quando o assunto é traição. Esse foi o caso da jovem Helena Junqueira, de 20 anos, que expôs a pulada de cerca do namorado nas redes sociais.



A jovem gravou o vídeo do lado do namorado em uma, supostamente, confraternização entre família. Ela chama o rapaz para a frente da câmera e começa a falar sobre a traição na frente de todos.



Moradora da cidade de Morro Agudo, interior de São Paulo, Helena questiona o jovem se foi bom ter tido relações sexuais com a outra mulher. Ainda na gravação, a traída aproveita para reforçar que o namorado trocou a única por uma "mulher rodada".