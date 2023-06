Ju Paiva é eliminada do Dança dos Famosos com Bruno Cabrerizo

m uma apresentação impecável e bem quente, a dançarina Ju Paiva foi eliminada da Dança dos Famosos na noite deste domingo (25), no Domingão com Huck. Ela dançou com o ator Bruno Cabrerizo e ficou em 4° lugar.



Durante a apresentação da Dança Conteporânea, os dois surpreenderam os técnicos e jurados, além da plateia, com beijos e troca de olhares. O casal dançou a música Tangerina, interpretada por Tiago Iorc e Duda Beat.



Desde o início do programa, muitos fãs acreditaram que os dois estavam namorando e mantendo a relação longe dos holofotes. No entanto, a própria baiana negou tudo e comentou que eram apenas grandes amigos e parceiros de dança.