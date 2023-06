Juliette dança em cima de sofá na Grécia e é criticada na web

A cantora paraibana Juliette está sendo criticada nas redes sociais após publicar um vídeo no qual dança em cima de um sofá em um restaurante da Grécia. A vencedora do BBB 21 está viajando pelo país juntamente com Anitta, Jade Picon e Marina Sena.



Na publicação compartilhada no sábado, 17, Juliette dança o “quadradinho” sobre um dos sofás do estabelecimento enquanto a música “Gimme! Gimme! Gimme!”, do grupo Abba, é tocada no ambiente.



Nas redes sociais, alguns internautas criticaram a postura da artista no país estrangeiro. “Os clientes ao fundo do restaurante parecem surpresos com a dancinha.”, comentou uma pessoa. “Juliette você precisa apelar? Que feio!”, perguntou outro.