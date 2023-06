Juliette e Jade Picon curtem passeio de barco de mais de R$11 mil na Grécia

Juliette e Jade Picon postaram no Instagram momentos de um passeio de barco em Mykonos, na Grécia, na segunda-feira, 19. Ao lado das influenciadoras Vivi e Franciny, as famosas curtiram um dia ensolarado, com direito a mergulho e almoço a bordo. A cantora estava usando um biquíni azul e a ex-BBB um conjunto verde.



O passeio foi realizado pela empresa grega Mant Yachting, que oferece três tipos de opções de atrações luxuosas, a Royal Blue Cruise, Aqua Cruise e Coral Cruise. São passeios de 5 a 8 horas, para grupos de até sete pessoas, que podem custar de 1.700 euros, algo em torno de R$ 8.890, e 2.200 euros , chegando a R$ 11.500. Os valores em reais são baseados na cotação atual.