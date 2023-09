Juliette pede desculpas após anunciar turnê no RS: ‘Inoportuno’

A cantora e ex-BBB Juliette Freire publicou um pedido de desculpas nas redes sociais após a repercussão negativa do anuncio da sua turnê , intitulada Ciclone, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente", escreveu a artista nesta quarta-feira (20).

Internautas haviam acusado a vencedora do Big Brother Brasil 21 de "insensibilidade", já que a população do RS tem sofrido com fortes chuvas causadas por um ciclone que passou por diversas cidades do estado. Em balanço divulgado no último dia 14, eram contabilizados ao menos 47 mortos e 9 desaparecidos