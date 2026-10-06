CULTURA COREANA

K-pop: bazar reúne álbuns, photocards e oficinas em Salvador

Evento gratuito acontece neste domingo (11), no Rio Vermelho, com cerca de 15 expositores, gastronomia e atividades inspiradas na cultura sul-coreana.

Gabriela Cruz

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:16

Evento terá oficina de planner inspirada no BTS Crédito: Divulgação

A segunda edição do Kpop Bazar acontece no próximo dia 11 de outubro, das 10h às 16h, no Shopping Rio Vermelho (Rua Odilon Santos, nº 205), com entrada gratuita. O evento vai reunir cerca de 15 expositores com produtos ligados ao universo do K-pop, entre álbuns novos e usados, camisetas, livros, bags, photocards, buttons, artigos de papelaria, além de lanches e drinks.

Idealizado pelo Soul Seven Club, o Kpop Bazar nasceu com o objetivo de aproximar a comunidade interessada em K-pop em Salvador. O projeto já realizava encontros menores, para grupos de aproximadamente 30 pessoas, com bate-papos e atividades voltadas à cultura sul-coreana.

Kpop Bazar 1 de 33

“A gente percebeu que existia uma comunidade interessada em se encontrar, trocar experiências e ter acesso a produtos relacionados a esse universo. O bazar surgiu dessa vontade de ampliar o encontro e criar um espaço onde público, marcas e pessoas que compartilham esse interesse pudessem estar juntas”, explica Marcia Luz, uma das realizadoras do Kpop Bazar.

Entre os participantes desta edição estão Fabiana Rosa e Claudia Oliveira, com ateliê criativo; D+ Universe; Keru Studio; Personart Geek; Lais Mota, com álbuns de K-pop; Se7ven Fanmade; Rainbow Bias; Cllara Bags; Arttsktore; Magic Store Front; Daylight; e Dear Moonie Store.

A escritora Stephanie Cabanelas também participa do bazar com os livros Dia de Primavera e Um Verão Entre Nós. Sua irmã, Stela Cabanelas, apresentará artigos de crochê inspirados em idols do K-pop. Completam a programação Dan Morais, com drinks à base de soju, e a Tsuki Produtos Orientais, com lanches e produtos populares em produções sul-coreanas.

Para o evento, o Guadalupe Comida y Cultura Mexicana, situado no Shopping Rio Vermelho, aposta em uma criativa fusão entre as gastronomias do México e da Coreia. Assim, a chef Lena Ferraz desenvolveu um menu especial para essa edição do Kpop Bazar.



Dentre as iguarias, destaque para o Hot Dog PSY, com notas orientais de legumes, verduras e o famoso kimchi coreano. Além dele, o Brigadeiro 21, inspirado no BTS, que traz a marca da Hormiga Candy Shop, a collab de doces do Guadalupe.

Programação

Sucesso na primeira edição do evento, a oficina de customização de holders para photocards acontecerá, desta vez, de forma ininterrupta durante todo o dia, em mesas destinadas à atividade. A inscrição custa R$ 30 e poderá ser feita no local, com todo o material incluído.

Outra atividade será a oficina de planner e journal, que propõe uma pausa das telas a partir de práticas manuais. Os participantes poderão criar o próprio journal e conhecer técnicas de colagem, escrita criativa e exercícios de criatividade aplicados a fichários, cadernos e planners. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98834-0857. O valor é R$ 90, com material incluído.

Soul Seven Club

O Soul Seven Club é um projeto de comunicação criado pelas jornalistas Marcia Luz e Gabriela Cruz com o objetivo de ampliar a circulação de informações e conteúdos relacionados à cultura sul-coreana em Salvador.

As jornalistas também assinam a coluna Annyeong, publicada às sextas-feiras no jornal CORREIO, dedicada a temas relacionados à cultura e ao entretenimento da Coreia do Sul.

Serviço

O quê: Kpop Bazar – 2ª edição

Quando: 11 de outubro de 2026, das 10h às 16h

Onde: Shopping Rio Vermelho – Rua Odilon Santos, nº 205, Rio Vermelho

Entrada: gratuita

Classificação etária: a partir de 8 anos

Oficina de customização de holder para photocard: R$ 30, com inscrições no local e funcionamento durante todo o evento