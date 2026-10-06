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K-pop: bazar reúne álbuns, photocards e oficinas em Salvador

Evento gratuito acontece neste domingo (11), no Rio Vermelho, com cerca de 15 expositores, gastronomia e atividades inspiradas na cultura sul-coreana.

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:16

Kpop bazar
Evento terá oficina de planner inspirada no BTS Crédito: Divulgação

A segunda edição do Kpop Bazar acontece no próximo dia 11 de outubro, das 10h às 16h, no Shopping Rio Vermelho (Rua Odilon Santos, nº 205), com entrada gratuita. O evento vai reunir cerca de 15 expositores com produtos ligados ao universo do K-pop, entre álbuns novos e usados, camisetas, livros, bags, photocards, buttons, artigos de papelaria, além de lanches e drinks.

Idealizado pelo Soul Seven Club, o Kpop Bazar nasceu com o objetivo de aproximar a comunidade interessada em K-pop em Salvador. O projeto já realizava encontros menores, para grupos de aproximadamente 30 pessoas, com bate-papos e atividades voltadas à cultura sul-coreana.

Kpop Bazar

Márcia Luz é realizadora do evento por Divulgação
Personart por Divulgação
Raibow Bias por Divulgação
Guadalupe por Divulgação
Raibow Bias por Divulgação
Personart por Divulgação
Magic Store Front por Divulgação
Magic Store Front por Divulgação
Lais Mota por Divulgação
Lais Mota por Divulgação
Kpop Pik Drama e Army Purple Bomb por Divulgação
Kpop Pik Drama e Army Purple Bomb por Divulgação
Guadalupe por Divulgação
Kpop Pik Drama e Army Purple Bomb por Divulgação
Kpop Pik Drama e Army Purple Bomb por Divulgação
Keru Studio por Divulgação
Deear Moonie Store por Divulgação
Day Light por Divulgação
Deear Moonie Store por Divulgação
Day Light por Divulgação
Day Light por Divulgação
Dan Morais por Divulgação
Dan Morais por Divulgação
Cllara Bags por Divulgação
Cllara Bags por Divulgação
Dan Morais por Divulgação
Oficina de planner Arirang por Divulgação
Cllara Bags por Divulgação
Oficina de planner Arirang por Divulgação
Oficina de planner Arirang por Divulgação
Oficina de planner Arirang por Divulgação
Oficina de planner Arirang por Divulgação
Guadalupe por Divulgação
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Márcia Luz é realizadora do evento por Divulgação

“A gente percebeu que existia uma comunidade interessada em se encontrar, trocar experiências e ter acesso a produtos relacionados a esse universo. O bazar surgiu dessa vontade de ampliar o encontro e criar um espaço onde público, marcas e pessoas que compartilham esse interesse pudessem estar juntas”, explica Marcia Luz, uma das realizadoras do Kpop Bazar.

Entre os participantes desta edição estão Fabiana Rosa e Claudia Oliveira, com ateliê criativo; D+ Universe; Keru Studio; Personart Geek; Lais Mota, com álbuns de K-pop; Se7ven Fanmade; Rainbow Bias; Cllara Bags; Arttsktore; Magic Store Front; Daylight; e Dear Moonie Store.

A escritora Stephanie Cabanelas também participa do bazar com os livros Dia de Primavera e Um Verão Entre Nós. Sua irmã, Stela Cabanelas, apresentará artigos de crochê inspirados em idols do K-pop. Completam a programação Dan Morais, com drinks à base de soju, e a Tsuki Produtos Orientais, com lanches e produtos populares em produções sul-coreanas.

Para o evento, o Guadalupe Comida y Cultura Mexicana, situado no Shopping Rio Vermelho, aposta em uma criativa fusão entre as gastronomias do México e da Coreia. Assim, a chef Lena Ferraz desenvolveu um menu especial para essa edição do Kpop Bazar.

Dentre as iguarias, destaque para o Hot Dog PSY, com notas orientais de legumes, verduras e o famoso kimchi coreano. Além dele, o Brigadeiro 21, inspirado no BTS, que traz a marca da Hormiga Candy Shop, a collab de doces do Guadalupe.

Programação

Sucesso na primeira edição do evento, a oficina de customização de holders para photocards acontecerá, desta vez, de forma ininterrupta durante todo o dia, em mesas destinadas à atividade. A inscrição custa R$ 30 e poderá ser feita no local, com todo o material incluído.

Outra atividade será a oficina de planner e journal, que propõe uma pausa das telas a partir de práticas manuais. Os participantes poderão criar o próprio journal e conhecer técnicas de colagem, escrita criativa e exercícios de criatividade aplicados a fichários, cadernos e planners. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (71) 98834-0857. O valor é R$ 90, com material incluído.

 Soul Seven Club

O Soul Seven Club é um projeto de comunicação criado pelas jornalistas Marcia Luz e Gabriela Cruz com o objetivo de ampliar a circulação de informações e conteúdos relacionados à cultura sul-coreana em Salvador.

As jornalistas também assinam a coluna Annyeong, publicada às sextas-feiras no jornal CORREIO, dedicada a temas relacionados à cultura e ao entretenimento da Coreia do Sul.

Serviço

O quê: Kpop Bazar – 2ª edição

Quando: 11 de outubro de 2026, das 10h às 16h

Onde: Shopping Rio Vermelho – Rua Odilon Santos, nº 205, Rio Vermelho

Entrada: gratuita

Classificação etária: a partir de 8 anos

Oficina de customização de holder para photocard: R$ 30, com inscrições no local e funcionamento durante todo o evento

Oficina de planner e journal: R$ 90, com inscrição pelo WhatsApp (71) 98834-0857

Instagram: @SoulSevenClub

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Kpop Bazar

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