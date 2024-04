"BRAZIL CONFERENCE"

Karol Conká e Xamã são convidados para palestrar em Harvard

Com o tema “O Encontro dos Vários Brasis”, a 10ª edição do evento será realizado neste final de semana. Na programação do sábado, 6, a cantora brasileira irá compartilhar sua trajetória e experiências na música, além de comentar sobre o papel da arte no desenvolvimento pessoal e profissional.