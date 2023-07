Kelly Key mostra transição capilar e recebe chuva de elogios dos fãs

Kelly Key compartilhou fotos nesta terça-feira, 4, no Instagram, mostrando suas madeixas naturais, com fios cacheados, ao fazer uma reflexão.



"Na jornada da aceitação, aprendi a amar cada traço autêntico de mim. Hoje, celebro meu cabelo natural e tudo o que me torna única", escreveu Kelly, que atualmente mora em Angola, na África, com a família.



A transição capilar da cantora chamou a atenção dos seguidores, que enviaram várias mensagens de apoio à ela.