Kleber Menga apresenta 'Histórias que contam maravilhas' no Santo Antônio Além do Carmo

Apresentação voz e violão acontece no sábado (14) no restaurante Casa de Farinha

O cantor Kleber Menga leva ao Restaurante Casa de Farinha, no sábado (14), sua apresentação 'Histórias que contam maravilhas'. A apresentação voz e violão começa às 13h no estabelecimento que fica no Santo Antônio Além do Carmo.