Koanza convida Majur e Tatau para curta temporada no Teatro Jorge Amado

O ator Sulivã Bispo interpreta Koanza em comédia. Crédito: divulgação

Após quatro temporadas esgotadas em Salvador, a personagem Koanza desembarca desta vez no Teatro Jorge Amado, estreando num espaço maior, com capacidade de 418 lugares, para duas sessões hilárias, polêmicas e imperdíveis, nos dias 9 e 10 de setembro (sábado e domingo), às 20h. As aparições dos cantores baianos Tatau e Majur são algumas das novidades da quinta temporada do ator baiano Sulivã Bispo na pele da ialorixá.



O público pediu e a Makota atendeu. Aqueles que ainda não assistiram, ou ficaram desejando um bis, essa é a oportunidade ideal para ver o ator Sulivã Bispo incorporar a “negona malassombrada” no espetáculo Koanza: do Senegal ao Curuzu, que vem dando o que falar por onde passa. Nessa temporada, além das participações especiais, o espetáculo promete fofocas atuais contadas do jeito que só Koanza sabe.

“Eu estou muito feliz de estar agora no Teatro Jorge Amado, que é um dos grandes palcos do humor baiano. Nessa temporada vamos ter participações especiais digitais de Tatau e da cantora Majur, então é a primeira vez que recebemos cantores da nossa terra. A gente sempre vem com novidades, as fofocas ainda mais apimentadas, os casos que vem sendo discutidos na internet, e são apenas duas apresentações num teatro maior, também trazendo essas novidades muito pautadas nas atualidades”, comenta o idealizador e intérprete de Koanza, o ator Sulivã Bispo.

Sábia e bem-humorada, Koanza leva a plateia às gargalhadas ao mesmo tempo que convida a profundas reflexões com suas provocações e ensinamentos. Com uma voz de alcance cada vez mais potente, ela também é estrela da série Humor Negro, lançada no Globoplay e Multishow no último dia 21 de agosto.

Senhora riquíssima nascida no Senegal, bem-sucedida no comércio de jóias e tecidos senegaleses para a diáspora negra, makota (cargo feminino de grande valor no Candomblé), sofisticada e moradora do Corredor da Vitória, em Salvador (BA), Koanza (nome de um rio angolano e da moeda de Angola) – é uma mulher de saberes ancestrais, chique e consciente do mundo desigual em que vivemos, comprometida com um papel ativo na reafricanização das lutas antirracistas na diáspora negra, que ela refina com empenho, elegância e humor.

Em Koanza: do Senegal ao Curuzu, a personagem volta à Bahia, após um tempo morando na África, com a missão de combater o crescente domínio do cristianismo dos discursos que se voltam contra os cultos de matriz afro-brasileira. Ao chegar, ela encontra o Brasil imerso em um turbulento processo político e racial, tendo à frente um presidente evangélico. É quando ela se vê desafiada a salvar o Curuzu das mãos da opressão religiosa e política, e encontra muitas dificuldades para tal missão. Diante dessa encruzilhada, surge um espetáculo cômico.