Koanza solta o verbo em nova temporada

O ator Sulivã Bispo interpreta a espevitada makota Koanza. Crédito: Edgar Azevedo/divulgação

Como novas participações e atualizações no texto, a personagem hilária de Sulivã Bispo volta aos palcos em dois fins de semana na Sala do Coro do TCA, onde estreia a quarta temporada de espetáculo Koanza: do Senegal ao Curuzu nesta sexta-feira (7) após adiamento em janeiro devido ao incêndio que atingiu o Teatro Castro Alves. A ialorixá mais querida e revolucionária do Brasil será a primeira atração de reabertura do espaço. Serão seis sessões, de 7 a 9 e de 14 a 16 de julho (sexta-feira a domingo), sempre às 20h, quando o público poderá assistir a montagem repaginada e cheia de novidades.

Basta dizer que a nova versão da peça traz à cena a atriz Zezé Motta, a atriz e comediante Cacau Protásio e a também atriz, ex-secretária de cultura da Bahia e atual ouvidora geral do estado, Arany Santana, que fará participação especial enquanto principal fonte de inspiração de Sulivã para o nascimento da personagem Koanza. Também marcam presença a jornalista Rita Batista, a atriz e comediante Maíra Azevedo e o influenciador Cleidson Baby.

"É uma potência representativa muito grande trazer essas referências. Zezé Motta é uma das grandes referências artísticas e culturais do nosso país, pela sua história, pelo teatro, pela TV, pelo seu canto. A gente se conheceu no filme Na Rédea Curta, e aí ela topou gravar essa pilulazinha para passar no espetáculo. Cacau a gente já se conhecia antes, mas gravamos esse ano o filme Farofeiros. Trazer essas duas personalidades para esse universo humorístico e conscientizador é muito importante, porque é um espetáculo também costurado e pensado para enaltecer as minhas referências, como minha tia Arany Santana, que é uma porta-voz e uma mãe para mim, que tem esse jeitinho de falar que nem Koanza. Então, quem nunca viu, vai conhecer duas Koanzas no espetáculo", adianta Sulivã.

O retorno em julho não foi à toa. Koanza volta ao circuito teatral soteropolitano como forma de homenagear o Julho das Pretas, mês que, anualmente, levanta temas relacionados à superação das desigualdades de gênero e raça, colocando a pauta das mulheres negras em evidência. Desde 2013, também no dia 25 de julho, celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra Afro Latina Americana e Caribenha.

Sábia e bem-humorada, Koanza leva a plateia às gargalhadas ao mesmo tempo que convida a profundas reflexões com suas provocações e ensinamentos. Com uma voz de alcance cada vez mais potente, Koanza também estreou nacionalmente no Multishow no último mês de dezembro, quando integrou o elenco do especial Humor Negro, disponível no Globoplay.

Senhora riquíssima nascida no Senegal, bem-sucedida no comércio de jóias e tecidos senegaleses para a diáspora negra, makota (cargo feminino de grande valor no Candomblé), sofisticada e moradora do Corredor da Vitória, em Salvador, Koanza (nome de um rio angolano e da moeda de Angola) é uma mulher de saberes ancestrais, chique e consciente do mundo desigual em que vivemos, comprometida com um papel ativo na reafricanização das lutas antirracistas na diáspora negra, que ela refina com empenho, elegância e humor.

Em Koanza: do Senegal ao Curuzu, a personagem volta à Bahia, após um tempo morando na África, com a missão de combater o crescente domínio do cristianismo dos discursos que se voltam contra os cultos de matriz afro-brasileira. Ao chegar, ela encontra o Brasil imerso em um turbulento processo político e racial, tendo à frente um presidente evangélico. É quando ela se vê desafiada a salvar o Curuzu das mãos da opressão religiosa e política, e encontra muitas dificuldades para tal missão. Diante dessa encruzilhada, surge um espetáculo cômico.