CINEMA

Lady Gaga diz que mudou forma de cantar em 'Coringa'

A cantora e atriz Lady Gaga deu uma longa entrevista à revista britânica de cinema Empire, que chegará às bancas no dia 1º de agosto. Em uma prévia do papo divulgado pela revista, a cantora fala sobre o processo de interpretar a personagem Harley Quin [Arlequina] no filme Coringa: Delírio a Dois, que tem estreia prevista para 4 de outubro nos cinemas.