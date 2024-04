MÚSICA

Laiô se apresenta na Casa da Mãe nesta quinta-feira (4)

O show é a síntese da trajetória dessa artista do litoral sul da Bahia, emergente do movimento da nova MPB, que tem chamado atenção pela sua estética sonora voltada para mistura de texturas. No seu repertório, Laiô apresenta um encontro entre África e Nordeste, numa sonoridade que passeia pelos afrobeats, ritmos brasileiros e latinos, além de um breve flerte com o indie.

“Canto tudo que me atravessa enquanto corpo preto, lésbico e do interior da Bahia”, resume Laiô. Seus vocais e grunhidos ora comunicam a voz da alma que, com sensibilidade, transita entre a introspecção e a sensualidade, ora despertam acolhida no público. Suas metáforas de mar e rios trazem o frescor e a afirmação de seu território. Laiô vai receber o rapper baiano João Merín, que faz participação especial no show. A banda que acompanha Laiô na Casa da Mãe é formada por Jad Venttura na guitarra, Felipe Pires no baixo e João Paulo Rangel na bateria. A produção do show é da Ruffo.