Lais lança single Embola a Bola, de Djavan

Após finalizar uma turnê na Alemanha, a cantora baiana Lais lançou o seu primeiro single em todas as plataformas digitais. A música 'Embola a Bola', de autoria de Djavan, foi gravada em Lisboa e foi lançada junto com o vídeo da canção, gravado na Feira de São Joaquim, em Salvador. A música faz parte do primeiro EP da cantora, ‘Eu Vim da Bahia’, que será lançado em dezembro.



O EP tem produção musical de Alê Siqueira - que já produziu artistas como Marisa Monte, Elza Soares, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes - e foi gravado com músicos bem conhecidos do cenário musical baiano, como o percussionista Japa System, ex-Baiana System e Timbalada, o saxofonista Junior Maceió, e o pianista André Magalhães, que acumulam trabalhos com Ivete Sangalo.