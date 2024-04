GASTRONOMIA

Lançamento do 7º Festival Gastronômico de SAJ terá palestra com Sérgio Molinari

Desafios e oportunidades para bares e restaurantes em 2024. Este será o assunto abordado por Sérgio Molinari na próxima segunda-feira (29), em Santo Antônio de Jesus. A iniciativa vai reunir empresários do segmento de bares e restaurantes para ampliação de conhecimentos. Na oportunidade, será lançado ainda o Festival Gastronômico Sabores de SAJ – evento que, em 2024, será realizado pela 7ª vez.

Sergio Molinari é sócio fundador da Food Consulting – uma das principais consultorias especializadas no mercado de food service no Brasil. É consultor, palestrante e curador e possui uma carteira que acumula mais de 100 empresas atendidas, entre indústrias de alimentos e bebidas, canais de distribuição, operadores de food service (restaurantes, lanchonetes, padarias e hotéis) e entidades do segmento.