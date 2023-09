Largo do Pelourinho recebe o Festival de Rock N Voodoo neste sábado (23)

Rock independente . Crédito: Divulgação

O destaque da programação cultural dos Largos do Pelô neste fim de semana é o Festival Rock N Voodoo, evento que fomenta o rock autoral independente baiano. O projeto expandiu o número de atrações para sua terceira edição e vai ocupar o Centro Histórico, neste sábado (23), com shows de Maré de Quarto, Seu Calixto, Lo Han e Pretos do Bairro, no Largo Tereza Batista. A programação tem ainda muito pagode, pop e samba com shows de Joy Mattos e Lui, na sexta-feira (22) e do Grupo Partido Popular, no sábado (23).

A sexta-feira (21) será regada à mistura de pagode e pop, com show de Joy Mattos, trazendo o seu “Pagopop” para deixar ninguém parado no Largo Pedro Archanjo; e show de Lui, no Largo Quincas Berro D’ Água, em mais uma edição do baile “Paraíso”. Ambos os shows começam às 19h e são gratuitos.

E no sábado (22), o público do rock toma conta das ladeiras do Pelourinho para conferir a terceira edição do Festival Rock N Voodoo, que apresentará Maré de Quarto, banda estreante que traz seu indie alternativo com muita brasilidade. Terá a participação de Seu Calixto, banda que abusa dos timbres psicodélicos, e Lo Han, com a pegada do rock ‘n’ roll clássico. E pra fechar a noite, tem a banda Pretos do Bairro e sua mistura de rock e percussão baiana. O festival acontece no Largo Tereza Batista, a partir das 18h, e os ingressos custam R$ 30 (Inteira) / R$ 20 (Inteira Social + 1 kg de alimento não perecível) e R$ 15 (Meia).