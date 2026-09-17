Larissa Luz faz show na sexta (18) para apresentar novo álbum

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Doris Miranda
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00
Lançado em maio deste ano, Desmonte, quarto disco solo de Larissa Luz, combina elementos do rock e dos ritmos baianos para convidar o público a questionar e encarar as estruturas. Nesta sexta (18), a artista leva o repertório do álbum aos palcos pela primeira vez, em um show gratuito que integra a programação do Festival Pelourinho Cultural. A apresentação acontece na Praça das Artes, às 19h.
“Fazer o lançamento de Desmonte no Pelourinho é muito simbólico pra mim. É apresentar esse trabalho num lugar que carrega memória, resistência, beleza e contradição. O disco fala de desmontar estruturas, e não existe desmonte sem olhar primeiro para aquilo que nos construiu”, comenta Larissa.
Para materializar o universo simbólico do disco, a artista trouxe elementos complementares para o palco: “A gente criou um ambiente. Tem ruído, ferro, oficina, corpo, movimento, peso. É como entrar num lugar onde alguma coisa está sendo desmontada na sua frente e, ao mesmo tempo que outra começa a aparecer. Não queria que o show fosse em qualquer lugar. O Pelourinho não é só um cenário, ele é parte da narrativa”, completa.
Ela realizou em Lençóis um show com repertório parecido numa espécie de teste e ficou bem satisfeita com o resultado. “Me deu uma resposta que eu não esperava receber tão rápido. Foi uma catarse! Agora eu chego pro Pelourinho sabendo que essa obra tem uma super força ao vivo. Salvador é um encontro que eu tô contando os dias pra viver”, revela.
A relação de Larissa Luz com o rock também esteve presente em outros projetos recentes da sua carreira. Nos últimos meses, a artista levou Rock in Gil, espetáculo em que revisita o repertório de Gilberto Gil, a diferentes palcos do país, chegando a integrar a programação do primeiro final de semana do Rock in Rio. “Assim como os ritmos baianos, o rock também nasceu de uma matriz negra, mas foi embranquecido ao longo do tempo”, reflete a cantora.
Múltipla
Larissa Luz é cantora, atriz, escritora, compositora e produtora musical. Foi vocalista da banda de Ara Ketu entre 2007 e 2012 e, de lá para cá, se tornou uma grande representante da música negra contemporânea da Bahia, com projeção nacional e passagem pelos principais palcos do país.
Com o álbum Território Conquistado, recebeu o Prêmio Caymmi, foi indicada ao Grammy Latino (2016), na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português, e ao Prêmio da Música Brasileira. Em Trovão (2019), seu segundo disco solo, aborda a religiosidade de matriz africana sob uma perspectiva futurista.
Em 2026, abriu sua série de novidades musicais para o ano com o single Marchona, lançado no carnaval. Na sequência, lançou Você Não Está Sozinha, música-manifesto produzida em parceria com a Filtr Brasil em defesa das mulheres. Paralelamente aos trabalhos no estúdio, Larissa rodou o Brasil com o show Rock in Gill.
Como atriz, foi co-diretora musical e interpretou Elza Soares no musical sobre a cantora, recebendo o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em Musicais. Recentemente, venceu a categoria de Melhor Atriz na 36ª edição do Prêmio Shell de Teatro por sua atuação como Bibiana, protagonista do espetáculo Torto Arado - O Musical, adaptação para os palcos da obra de Itamar Vieira Junior.
SERVIÇO - Larissa Luz no show de lançamento do disco Desmonte | sexta (18), às 19h, na Praça das Artes, Pelourinho | Entrada gratuita.