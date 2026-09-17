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Larissa Luz faz show na sexta (18) para apresentar novo álbum

Evento com repertório do disco Desmonte acontece na Praça das Artes, Pelourinho

Doris Miranda

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00

Larissa Luz fez questão que lançamento de Desmonte fosse no Pelourinho Crédito: Jordan Villas

Lançado em maio deste ano, Desmonte, quarto disco solo de Larissa Luz, combina elementos do rock e dos ritmos baianos para convidar o público a questionar e encarar as estruturas. Nesta sexta (18), a artista leva o repertório do álbum aos palcos pela primeira vez, em um show gratuito que integra a programação do Festival Pelourinho Cultural. A apresentação acontece na Praça das Artes, às 19h.

“Fazer o lançamento de Desmonte no Pelourinho é muito simbólico pra mim. É apresentar esse trabalho num lugar que carrega memória, resistência, beleza e contradição. O disco fala de desmontar estruturas, e não existe desmonte sem olhar primeiro para aquilo que nos construiu”, comenta Larissa.

Para materializar o universo simbólico do disco, a artista trouxe elementos complementares para o palco: “A gente criou um ambiente. Tem ruído, ferro, oficina, corpo, movimento, peso. É como entrar num lugar onde alguma coisa está sendo desmontada na sua frente e, ao mesmo tempo que outra começa a aparecer. Não queria que o show fosse em qualquer lugar. O Pelourinho não é só um cenário, ele é parte da narrativa”, completa.

Ela realizou em Lençóis um show com repertório parecido numa espécie de teste e ficou bem satisfeita com o resultado. “Me deu uma resposta que eu não esperava receber tão rápido. Foi uma catarse! Agora eu chego pro Pelourinho sabendo que essa obra tem uma super força ao vivo. Salvador é um encontro que eu tô contando os dias pra viver”, revela.

A relação de Larissa Luz com o rock também esteve presente em outros projetos recentes da sua carreira. Nos últimos meses, a artista levou Rock in Gil, espetáculo em que revisita o repertório de Gilberto Gil, a diferentes palcos do país, chegando a integrar a programação do primeiro final de semana do Rock in Rio. “Assim como os ritmos baianos, o rock também nasceu de uma matriz negra, mas foi embranquecido ao longo do tempo”, reflete a cantora.

Capa do álbum Crédito: divulgação

Múltipla

Larissa Luz é cantora, atriz, escritora, compositora e produtora musical. Foi vocalista da banda de Ara Ketu entre 2007 e 2012 e, de lá para cá, se tornou uma grande representante da música negra contemporânea da Bahia, com projeção nacional e passagem pelos principais palcos do país.

Com o álbum Território Conquistado, recebeu o Prêmio Caymmi, foi indicada ao Grammy Latino (2016), na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português, e ao Prêmio da Música Brasileira. Em Trovão (2019), seu segundo disco solo, aborda a religiosidade de matriz africana sob uma perspectiva futurista.

Em 2026, abriu sua série de novidades musicais para o ano com o single Marchona, lançado no carnaval. Na sequência, lançou Você Não Está Sozinha, música-manifesto produzida em parceria com a Filtr Brasil em defesa das mulheres. Paralelamente aos trabalhos no estúdio, Larissa rodou o Brasil com o show Rock in Gill.

Como atriz, foi co-diretora musical e interpretou Elza Soares no musical sobre a cantora, recebendo o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em Musicais. Recentemente, venceu a categoria de Melhor Atriz na 36ª edição do Prêmio Shell de Teatro por sua atuação como Bibiana, protagonista do espetáculo Torto Arado - O Musical, adaptação para os palcos da obra de Itamar Vieira Junior.