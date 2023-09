Larissa Manoela: advogada pede liberação da atriz de depor contra a mãe por religião

A advogada que representa Larissa Manoela e o noivo, André Luiz Frambach, no processo aberto contra a mãe da artista, Silvana Taques, por intolerância religiosa, pediu para que a atriz seja liberada de depor. A informação foi confirmada em nota assinada pela advogada Patrícia Proetti e enviada ao Estadão nesta quarta-feira, 20. Conforme Patrícia, a equipe que representa o casal ingressou com um pedido de habeas corpus pelo fato de Larissa ser filha de Silvana. A advogada não confirmou se a solicitação foi acatada, mas, caso seja, a atriz não será obrigada a testemunhar contra a mãe e nem a depor.

"Após a Larissa ter sido intimada para depor, ingressamos com um Habeas Corpus em virtude dela ser filha da suposta investigada e, por esta razão, não ser obrigada a testemunhar contra a mãe e nem comparecer para depor se não quiser. Posteriormente foi impetrado um Habeas Corpus em favor do André, pois, sendo ele genro da suposta investigada, seria considerado parente por afinidade, o que, também, o isentaria de testemunhar contra a sogra. Entretanto, o juízo entendeu que o Cod de Processo Penal não isentaria genro de depor como testemunha, somente o Cod de Processo Civil. Desta forma, André está, a contra gosto, cumprindo com o que foi determinado judicialmente. Patrícia Proetti, advogada do casal."