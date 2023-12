Larissa Manoela comemora 23 anos com samba e churrasco

A atriz Larissa Manoela completou 23 anos nesta quinta-feira, dia 28. Para comemorar a data, ela ganhou uma festa. A comemoração ocorreu no Rio de Janeiro e teve roda de samba e churrasco para amigos e convidados da atriz.



Larissa esteve o tempo todo acompanhada do marido, o também ator André Luiz Frambach, com quem ela se casou recentemente. Nas imagens que postou em suas redes sociais é possível ver a decoração em tons de rosa atrás da mesa do bolo. "Eu não paro de receber presentes. Que amor! Amo muito todos vocês", escreveu Larissa.