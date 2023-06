Latino revela ter ido à falência após piora do vício em jogos: 'Luz cortada'

Latino revela vício em aposta de cavalos. Crédito: TV Globo

O cantor Latino, de 50 anos, surpreendeu a todos ao revelar que já foi viciado em aposta de corrida de cavalo no começo da carreira. O famoso detalhou a situação em entrevista nesta sexta-feira (16).



Nos primeiros cinco anos da carreira de cantor, Latino chegou a gastar milhões de reais fazendo as apostas. Em conversa com o jornalista Leo Dias, o famoso contou que ficou até sem dinheiro para comer.



"Tudo o que eu ganhei nos primeiros cinco anos, eu perdi. Eu tenho certeza que sou viciado. Se eu entrar numa partida de jogo, eu jogo até falir", revelou Latino, frisando que pode ter perdido cerca de R$ 20 milhões.

Em um ano, o dono do hit "Me Leva" vendeu seis apartamentos, oito terrenos e vários empreendimentos que tinha adquirido durante o começo do sucesso. Além disso, o artista também vendeu uma loja de videogames para conseguir pagar um agiota.

Para conseguir reverter a perda, Latino contou que o apoio indireto foi com o amigo David Brazil, que o chamou para se apresentar em um aniversário de criança na época. Um homem pagou um bom valor para o artista, que conseguiu colocar as contas em dia.