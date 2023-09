Lázaro festeja casamento com Taís: 'amo dividir essa vida com você'

O ator Lázaro Ramos usou as redes sociais, nesta quarta-feira (13), para comemorar os 19 anos de casamento com a atriz Taís Araújo.



"Estamos completando 19 anos de casamento e é incrível o quanto eu continuo te amando cada dia mais, mozinho", se declarou o baiano.



Na publicação, Lázaro publicou 19 fotos do casal e chamou de "19 momentos do nosso mundinho". O ator também celebrou os filhos dele com Taís, João Vicente e Maria Antônia, de 11 e 7 anos.