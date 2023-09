Leci Brandão tem alta hospitalar após passar mal em voo

A cantora Leci Brandão, de 79 anos, recebeu alta do hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após se sentir mal durante uma viagem de avião. A artista precisou dar entrada na unidade de saúde e, depois diversos exames, não foi encontrado nenhum problema neurológico. Segundo o empresário da cantora, em resposta ao jornal O Globo, ela passa bem.

"Após o voo da ponte-aérea São Paulo/Rio de Janeiro, Leci desembarcou e teve dificuldade em mover a mão, percebendo algo no pulso. Ela foi levada do pronto-socorro do aeroporto para a Copa D'Or, onde fez exames e está bem", informou.