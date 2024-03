CABIA O JACK?

Leilão vende por R$ 3,5 milhões porta polêmica de 'Titanic'

O item cenográfico foi anunciado no Heritage Auctions, um site especializado em leilões de objetos colecionáveis

Publicado em 26 de março de 2024 às 12:25

Lembra da porta em que a atriz Kate Winslet se agarra no final de Titanic para livrar da morte a personagem Rose? Aquela, que todo mundo já sabe que também poderia ter salvado o amado Jack, vivido por Leonardo DiCaprio? Pois é! Foi vendida pelo equivalente a milhões de reais em um leilão online.

O item cenográfico foi anunciado no Heritage Auctions, um site especializado em leilões de objetos colecionáveis, e arrematado nesta segunda-feira, 25, por US$ 718.750 (algo em torno de R$ 3,5 milhões na cotação atual). A peça segue anunciada no portal, com um novo valor de venda reajustado automaticamente.

Segundo o site, o objeto, na realidade, não é uma porta, mas sim uma estrutura ornamentada que emoldurava a enorme porta de entrada do lounge da primeira classe. Após o naufrágio no filme, ele serviu de destroço flutuante para Rose se agarrar até a chegada de um bote.

Em 2023, o diretor do filme, James Cameron, colocou fim às especulações sobre o destino das personagens e admitiu: sim, "Jack poderia ter sobrevivido". Ele completou, porém, dizendo haver muitas variáveis para esse resultado. Em um especial da National Geographic, Cameron e a equipe de Titanic recriaram a cena e testaram diversas maneiras de como o personagem pudesse se manter vivo.

No final, o cineasta resumiu tudo às características de Jack. "Acho que o processo de pensamento dele foi: 'Não vou fazer nada que a coloque em risco', e isso é 100% do personagem". Ele afirmou na ocasião que teria tomado outra decisão cênica para evitar a polêmica. "Com o que sei agora, teria feito a balsa [improvisada] menor, para que não houvesse dúvida!", disse.

Outros itens

Quase 200 objetos do filme já foram vendidos no portal, entre eles o traje emblemático de Jack (US$ 60 mil). Um dos vários vestidos de Rose arrematados saiu por US$ 118.750. E outros elementos, como um painel de madeira ornamentado destruído do navio cenográfico (US$ 125 mil) e até um bote salva-vidas inteiro (US$ 15.360), também fazem parte da lista de vendas.