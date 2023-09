Leitor do CORREIO recebe copo de brinde nesta sexta-feira (15)

Sander Nery canta arrocha e sertanejo. Crédito: divulgação

Os leitores do CORREIO que comprarem o jornal nesta sexta-feira (15) vão receber gratuitamente um copo personalizado do cantor Sander Nery. O copo, de 600 ml, é em acrílico e tem QR codes que dão acesso às páginas do artista nas redes sociais (Instagram: @cantor_sandernery; Tiktok: @sandernery2) e no YouTube (sandernery7645). O preço do jornal com o brinde é R$ 1,75 em todos os pontos de vendas, exceto em supermercados.



Os assinantes interessados na promoção podem ligar para a central de atendimento - (71) 3480-9140 - e pedir o copo no dia 15/09. Serão contemplados os primeiros cem assinantes que entrarem em contato por telefone ou WhatsApp (71) 98951-3000. A entrega é apenas para assinantes apenas de Salvador.

SANDER NERY

O cantor nascido em Jequié aposta no sucesso da música Beijo Demorado, que está disponível nas plataformas de música. Sander Nery conheceu a canção há cerca de sete anos, quando os compositores Flávio Corél e Fábio Canali lhe enviaram alguns singles para que ele gravasse: "Fiquei com Beijo Demorado, que é um sertanejo muito bom! A gravação é antiga, mas, quando gravei não divulguei muito, porque estava me dividindo entre cantar e administrar minha agência de publicidade. Mas agora quero me dedicar mais à música!", diz, animado, Sander.

Nascido em Jequié, na Bahia, Sander Nery foi ainda criança morar na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Viveu lá por quase 20 anos e depois veio mudou-se para Salvador. "Em Maricá, eu cantava em eventos, casas de shows e em trios, para as prefeituras e em 'showmícios', quando ainda eram permitidos", lembra o cantor.

Em 2010, participou de um quadro no Domingão do Faustão, em homenagem à banda KLB. Naquele dia, Sander cantou Minha Timidez, do grupo formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno. "Aquele foi meu primeiro sonho realizado. Agora, vivo meu segundo sonho, que é ver essa divulgação de minha música na TV, no rádio e no jornal da Rede Bahia", comemora.