LUTO NA MÚSICA

Lendário produtor musical Quincy Jones morre aos 91 anos

Ele foi responsável por álbuns icônicos de Michael Jackson

Quincy Jones foi responsável por produzir álbuns icônicos de Michael Jackson, como "Off The Wall" (1979), "Thriller" (1983) e "Bad" (1987). Ele também produziu "We Are The World" (1985), que reuniu dezenas de músicos para arrecadar fundos contra a pobreza na África.