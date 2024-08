FELICIDADE

Léo Santana desabafa sobre paternidade e agenda de shows: ‘Um dos maiores desafios’

O cantor Léo Santana aproveitou o Dia dos Pais para fazer uma homenagem à filha Liz, fruto do relacionamento com Lore Improta. Em um vídeo emocionante, ele abriu o coração e falou sobre a dificuldade de ter que lidar com a distância no crescimento da filha, em virtude da agenda cheia de shows.