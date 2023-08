Léo Santana fala sobre infância em vídeo inédito de As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

Léo Santana estreia como dublador. Crédito: divulgação

Curiosidade! Essa foi a característica que Léo Santana escolheu para se descrever durante a adolescência. É o que o cantor revela em novo vídeo de divulgação de As Tartarugas Ninja: Caos Mutante, filme que marca sua estreia como dublador na nova animação da Paramount Pictures, ao lado da atriz e cantora Any Gabrielly (Moana). No longa, ele cede a voz para o personagem Genghis Rã, um dos mutantes que integra o time de vilões liderado pelo personagem Super Mosca, enquanto Any dubla April O’Neil, principal aliada das Tartarugas.

Léo conta que sempre foi uma criança curiosa e que tinha vontade de exercer várias profissões: “Na minha adolescência, foi o tempo todo assim, querendo ser tudo: músico, barbeiro, vender frango assado na praia, como eu já fiz. E até hoje eu sou assim, mas mais policiado”, brinca o cantor.

No filme, o público vai acompanhar a jornada das Tartarugas enquanto tentam conquistar os corações dos nova-iorquinos através de atos heróicos, para serem aceitos como adolescentes normais. A sua nova amiga April O’Neil, os ajudará a derrubar um misterioso sindicato do crime, mas as coisas se complicam quando um exército de mutantes se volta contra eles.

A animação é distribuída pela Paramount Pictures e a Nickelodeon Movies e conta com a direção de Jeff Rowe, conhecido por seu trabalho em A Família Mitchell e as Máquinas. Seth Rogen assina a produção do longa, além de dublar o personagem Bebop na versão original. Além do produtor, o elenco de vozes original conta com grandes nomes como Paul Rudd, Jackie Chan, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Post Malone e Maya Rudolph.