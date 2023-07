Léo Santana interrompe show após fã simular sexo oral no palco: 'Sou casado'

Um show do cantor Léo Santana na cidade de Barcarena (PA) foi interrompido após uma fã que subiu ao palco simular sexo oral em um microfone. Além disso, ela disse "eu canto em seu microfone", referindo-se ao pênis do baiano.



A "brincadeira" não agradou o cantor. "Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeite a minha esposa", bradou o artista, casado com Lore Improta.



A pedido do próprio Léo Santana, a fã foi retirada do palco.