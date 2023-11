Léo Santana lança projeto de pagode com participação de Ludmilla, Thiaguinho, Ferrugem e mais convidados

Léo Santana anunciou, nesta terça-feira (28), o lançamento seu novo projeto de pagode, o "Paggodin", que vai contar com a participação de Ludmilla, Thiaguinho, Ferrugem, Xande de Pilares e Renanzinho CBX. O cantor irá gravar um álbum audiovisual em dezembro, no Rio de Janeiro, para marcar a estreia do evento. No Instagram, o Léo celebrou a novidade. "Foram meses de trabalho, construindo cada detalhe para apresentar essa novidade. Afinal, é claro que o GG aqui atenderia um pedindo dos meus fãs e de todos que me acompanham, né? Vem aí, meu mais novo projeto de pagode, o Paggodin", escreveu.

A gravação do audiovisual do projeto, que vai rodar as principais capitais do país em 2024, vai acontecer no dia 14 de dezembro, às 14h, no Rio Beach Club, Zona Oeste do Rio, com músicas inéditas e algumas regravações de grandes sucessos do gênero e alguns hits do cantor na versão pagode.